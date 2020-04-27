جابر يعلن اليوم الاثنين شفاء 5 حالات مقابل اصابتين جديدتين بالكورونا ليرتفع العدد الكلي بالاردن الى 449

عمان 27 نيسان (بترا)- أعلن وزير الصحة الدكتور سعد جابر تسجيل حالتي إصابة بفيروس كورونا المستجد في الأردن، اليوم الاثنين، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 449.

كما أعلن الدكتور جابر عن تسجيل 5 حالات شفاء، ليبقى 95 مصاباً تحت العلاج في المستشفيات.

وبين أن تفاصيل الحالتين الجديدتين: حالة لسائق قادم من خارج المملكة في منطقة حدود العمري، وحالة لطفل مخالط لأمه المصابة في مستشفى الأمير حمزة.

وأشار وزير الصحة إلى إجراء ما يزيد عن 2800 فحص كورونا لمواطنين اليوم، كاشفاً عن زيادة عدد الفحوصات خلال الفترة المقبلة لتصل إلى ضعف العدد المسجل يومياً.

وحول عمل اللجنة الوطنية للأوبئة، أوضح الدكتور جابر أن هذه اللجنة استشارية تُعيّن من قبل وزير الصحة لمساعدته في اتخاذ بعض القرارات الخاصة بالأوبئة، لافتاً إلى وجود لجان أخرى كلجنة الأمراض السارية وغيرها.

وأشار إلى أن لجنة الأوبئة تخرج بتوصيات لوزير الصحة، مؤكداً أن هذه التوصيات غير ملزمة للحكومة.

ولفت وزير الصحة إلى أن هناك اختلافاً في بعض الأحيان بين الأطباء وأعضاء اللجنة، معتبراً أن هذا الاختلاف صحي ولاسيما مع وجود مرض حديث كفيروس كورونا، الذي تتغير المفاهيم والحقائق عنه يومياً.

وقال “إن أي رأي لأحد أعضاء اللجنة لا يمثل إلا وجهة نظره الشخصية، ولا يمثل رأي جميع أعضاء لجنة الأوبئة، ولا أيضاً رأي وزير الصحة أو الحكومة”.

وأكد الدكتور جابر أن قرارات الحكومة وإجراءاتها الوقائية والاحترازية للتعامل مع فيروس كورونا، بنيت في معظمها على أساس علمي.

ووجه وزير الصحة الشكر لجميع أعضاء لجنة الأوبئة على جهودهم وعملهم المستمر منذ اليوم الأول للتعامل مع فيروس كورونا في المملكة.

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