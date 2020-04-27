تلفزيون السودان يذيع أذان الافطار الرمضاني قبل موعده بـ10 دقائق!!!!

تسبب التليفزيون السوداني في حالة إرباك عامة بالبلاد، بعدما بث أذان المغرب قبل موعده بنحو 10 دقائق، في ثاني أيام شهر رمضان المبارك، بينما اعتذرت إدارته عما حدث، وتوعدت بعقاب المتسببين.

وأشارت وسائل إعلام محلية إلى أن “السودانيين فوجئوا قبيل غروب الشمس بـ10 دقائق في ثاني أيام شهر رمضان برفع أذان المغرب”.

وقالت إن “الأمر تسبب في إرتباك معظم من كانوا يشاهدون التلفزيون، وخصوصا أنهم كانوا في انتظار موعد الإفطار مع إغلاق الكثير من المساجد بسبب تفشي فيروس كورونا”.

وأكدت المصادر، أن عددا من الأسر أفطرت على هذا التوقيت الغريب.

من ناحيته، نشر التليفزيون السوداني، عبر صفحته بـ”فيسبوك”، الأحد، اعتذارا عن الخطأ، الذي وصفه بغير المقصود.

ونقلت صفحة التليفزيون السوداني على فيسبوك عن مسؤول في إدارة التلفزيون قوله إن الإدارة حققت في هذه الحادثة التي أحدثت ربكة في موعد الإفطار لهذا اليوم، ووعد ألا يمر الأمر دون عقاب للمتسببين.