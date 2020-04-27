“البرهان” السوداني يسلك درب “السادات” الخياني.. والعاقبة واحدة

قال رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، إنه ترك كل نتائج لقائه في فبراير/ شباط الماضي، مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في أوغندا، لمجلس الوزراء، ليقرر فيه، وفقاً لمصالح البلاد.

وأضاف البرهان أن “السودان ينبغي ألاّ يكون في حالة عداء مع أي جهة أو دين أو طائفة، وأن السودان بعد الثورة مطالب بأن يصبح مختلفاً عما قبلها”. وأشار إلى أنهم في مجلس السيادة ومجلس الوزراء “على اتفاق تام على أهمية تبني مصالح البلاد العليا”، دون الدخول في تفاصيل إضافية.

والتقى البرهان نتنياهو في مدينة عنتبي الأوغندية في الثالث من فبراير/شباط الماضي، وأثار اللقاء جدلاً واسعاً في الساحة السياسية السودانية آنذاك، وألم مجلس الوزراء إلى أن البرهان تدخل في صلاحياته.

من ناحيته، أعلن نتنياهو بعد لقائه مع البرهان، أن الطائرات التجارية الإسرائيلية ستحلق فوق الأجواء السودانية، وهي علامة ينظر إليها على أنها انفراج آخر في العلاقات الإسرائيلية السودانية.

وقد أعلنت الخرطوم في 5 فبراير أنها منحت الطائرات الإسرائيلية تصريحًا أوليًا بالتحليق فوق السودان، بعد يومين من الاجتماع.

وتوقع رئيس مجلس السيادة، قيام الولايات المتحدة بشطب اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب في القريب العاجل، عقب الوعود التي تم الحصول عليها من الجانب الأميركي.