اشتشهاد 3 مدنيين.. الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي بالصواريخ من فوق لبنان وتسقط غالبيتها/ فيديو
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جرينتش+2 11:44
إعادة تشغيل وسائط النقل العام بعد غد لخدمة عموم المواطنين ولكن داخل كل محافظة فقط

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