8360 منشأة جديدة سجّلت عبر منصّة الضمان الاجتماعي الإلكترونية

أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، أن عدد المنشآت التي سجّلت في الضمان عبر منصّة تسجيل المنشآت إلكترونياً وتم إعطاؤها رقم تأمين بلغ 8360 منشأة.

وقال الناطق باسم المؤسسة موسى الصبيحي في تصريح صحفي السبت، إن المنصّة فعّالة ولم تشهد أي تعطّل منذ أن تم إطلاقها قبل أيام، وهي تخدم المنشآت من القطاعات والأنشطة الاقتصادية التي لم تكن مُسجّلة في الضمان من قبل.

وأضاف أن عدد المؤمن عليهم الذين تم تسجيلهم كمشتركين في الضمان عبر المنصة بلغ 13425 مؤمّناً عليه، في حين تقدم 23286 مؤمناً عليه عبر منصة “مساند” بطلباتهم للاستفادة من بدلات التعطل والرصيد الادخاري وسلف الدفعة الواحدة، كما بلغ عدد المنشآت التي تقدمت للاستفادة من برنامج “تضامن1” عبر المنصة الالكترونية للبرنامج 4306 منشآت.



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