209 مطاعم ومحل حلويات تباشر التوصيل للمنازل والتسليم من المحلات

استكملت 209 مطاعم ومحال حلويات(سياحي، شعبي، حلويات) في مختلف محافظات المملكة كامل شروط منصة ديلفري التي أطلقتها وزارة السياحة والآثار أخيراً.

وأوضحت الوزارة، في بيان اليوم الأحد، أنه سمح للمطاعم ومحال الحلويات بالعمل وفق الاشتراطات الصحية والإجرائية الموضوعة، وبإمكانها مباشرة عملها اعتباراً من اليوم، بتقديم خدمات التوصيل المنزلي أو الاستلام من المحال من الساعة 8 صباحا وحتى 6 مساء، مع مراعاة الشروط الصحية الوقائية والتباعد الجسدي عند التوصيل للمنازل أو الاستلام في المحال.

وبينت الوزارة أن المنشآت التي حققت شروط العودة للعمل والمصرح لها بالبدء بالبيع، حصلت على كتب رسمية من الجهات التي كشفت ميدانيا عليها، لإبرازها في حال طلب منها ذلك من أي جهة رقابية مستقبلًا.ِ

وقالت ان عدد المطاعم والمنشآت ومحال الحلويات في جميع المحافظات، التِي تقدمت بطلبات عبر المنصة التي أطِلقتها وزارة السياحة والآثار أخيراً، للعمل على خدمة توصيل واستلام الطعام والحلويات، بلغ 3521 مطعماً ومحل حلويات لغاية يوم أمس السبت، 559 طلبا فقط مكتملة الشروط.

وقالت الوزارة إن لجان مختصة مشكلة من وزارات السياحة والآثار والصحة والعمل والإدارة المحلية وأمانة عمان والمؤسسة العامة للغذاء والدواء، بدأت بالكشف ميدانياً على الـ 559 منشأة المكتملة طلباتها، حيث حققت 209 منها (سياحي، شعبي، حلويات) كامل شروط المنصة للعودة للعمل

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