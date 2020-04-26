12 عملاً على 30 قناة.. خارطة الدراما السورية في رمضان الفضيل

تحضر الدراما السورية خلال شهر رمضان بـ 12 مسلسلاً، منها ثمانية مسلسلات أنتجت هذا العام، وأربعة أنتجت في أعوام سابقة لكنها لم تحظ حينها بفرصة عرض، في وقت أصبحت أربعة أعمال أخرى خارج السباق الرمضاني هي “صقار، بورتريه، الجوكر، بعد سنوات”.

حارس القدس

البداية من المسلسل التاريخي “حارس القدس” من تأليف حسن م يوسف وإخراج باسل الخطيب وبطولة رشيد عساف وسامية الجزائري وأمل عرفة وصباح الجزائري وسليم صبري ونادين قدور وإيهاب شعبان ويحيى بيازي وأمير برازي وسالم بولس وسيزار القاضي.

ويتحدث عن سيرة المطران الراحل هيلاريون كبوجي الذي تميز بمواقفه الوطنية والنضالية، ما جعل من حياته أشبه بأسطورة بما تضمنته من مواقف مشرفة وأصبح يمثل نموذجاً لرجل الدين الحقيقي المعبر عن جوهر الإيمان في محبة الوطن والحق والخير.

القنوات العارضة: سورية دراما، السورية، الظفرة، الميادين.

بروكار

مسلسل “بروكار” من تأليف سمير هزيم وإخراج محمد زهير رجب وبطولة سلمى المصري ومها المصري ونادين خوري وسعد مينة ورنا الأبيض وسليم صبري وتولاي هارون وعبد الهادي الصباغ وزهير رمضان وقاسم ملحو.

وتدور أحداثه في عام 1942 في أحد أحياء دمشق القديمة التي يتواجد فيها مشغل لصناعة البروكار، يديره زعيما الحارة المختلفان تماماً في كل شيء.

القنوات العارضة: السورية، سورية دراما، لنا، المنار، الشاهد، رؤيا، عُمان، الظفرة، السومرية، NBN.

ببساطة

الجزء الثاني من مسلسل “ببساطة” تأليف مجموعة كتّاب وإخراج تامر إسحق وبطولة باسم ياخور ورنا شميس وصفاء سلطان وهبة نور وفادي صبيح وعبد المنعم عمايري، ويتضمن مجموعة لوحات كوميدية ناقدة ساخرة تتناول مواضيع مختلفة من وحي الواقع.

القنوات العارضة: لنا، رؤية، تلفزيون الأردن.

مقابلة مع السيد آدم

مسلسل “مقابلة مع السيد آدم” من تأليف وإخراج فادي سليم وبطولة غسان مسعود ومحمد الأحمد ورنا شميس ولجين إسماعيل وتولين البكري وضحى الدبس وجرجس جبارة وحسين عباس وكرم الشعراني.

وتدور أحداثه حول بروفيسور بالطب الشرعي وضابط بالأمن الجنائي لكل منهما اتجاهه، يجتمعان على طرفي قضية واحدة، حيث تقع جريمة قتل، ضحيتها فتاة مصرية موجودة في سورية.

القنوات العارضة: السورية، سورية دراما، لنا، سما، أبو ظبي، الرشيد، الشرقية، منصة وياك.

سوق الحرير

مسلسل “سوق الحرير” من تأليف حنان المهرجي وإخراج مؤمن الملا وبطولة بسام كوسا وسلوم حداد وقمر خلف وكاريس بشار ونادين تحسين بيك وفادي صبيح.

ويقوم العمل على قصة رجل متزوج من أربع نساء، تلد اثنتان من زوجاته في يوم واحد ولكن إحداهما تموت أثناء الولادة، فيما تتوه الأخرى بتحديد هوية مولودها من مولود ضرتها، بينما يغادر شقيق هذا الرجل الحارة منذ الصغر، ليعود إليها بعد زمن طويل فاقداً للذاكرة ليبدأ باستعادتها شيئاً فشيئاً عند عودته للحارة، ليقع في مشكلة كبيرة عندما يحاول أهل الحارة تزويجه من فتاة يكتشف لاحقاً أنها ابنة أخيه.

القنوات العارضة: السورية، سورية دراما، mbc، mbc العراق.

يوماً ما

مسلسل “يوماً ما” تأليف رافي عزيز وبانة رزق وفهد مرعي وإخراج عمار تميم وبطولة جيني إسبر وجوان خضر وأمانة والي وأمية ملص وجهاد الزغبي وعبير شمس الدين وزهير رمضان ومهند قطيش.

يروي حكاية “ماريا” ذات عشر السنوات التي تتعرض لحادثة، فتنتقل للعيش بين الغجر، فتنشأ علاقة حب بينها وبين “شامان”.

القنوات العارضة: السورية، سورية دراما، لنا، روتانا دراما، السومرية، الجزائرية، LBC.

حرملك

الجزء الثاني من “حرملك” تأليف سليمان عبد العزيز وإخراج تامر اسحق، وفيه تستلم “حنة” إدارة الخان وستكون جزءاً أساسياً ومحركاً للأحداث، وستعتمد بعض الشخصيات طرقاً غير شرعية للكسب واستغلال الأوضاع والفرص تماشياً مع الأحداث التاريخية في النصف الثاني من القرن 19 وأبرزها إفلاس دولة الاحتلال العثماني.

ويلعب بطولة العمل باسم ياخور وصفاء سلطان ودرّة ورنا الأبيض وأحمد فهمي وقيس الشيخ نجيب وأحمد الأحمد ودرة وهبة نور وجيني أسبر وروعة ياسين وفادي صبيح ونادين خوري.

القنوات العارضة: لنا، الشاهد، LBC، LDC، MBC دراما.

بوشنكي

مسلسل “بوشنكي” من تأليف يسر دولي وإخراج نضال عبيد وبطولة دانا جبر ويحيى بيازي وباميلا سويد وفرح خضر وكرم الشعراني وأندريه سكاف وجمال العلي ويامن سليمان.

ويتناول العمل مجموعة من الصراعات بين الشباب والفتيات ويطرح مفارقات حياتية بأسلوب كوميدي ساخر.

القنوات العارضة: سما، دجلة.

أحلى الأيام

“أحلى الأيام” وهو الجزء الثالث من مسلسل أيام الدراسة، تأليف طلال مارديني، إخراج سيف الشيخ نجيب وبطولة طلال مارديني ومعتصم النهار ويامن الحجلي ومديحة كنيفاتي وحازم زيدان وخالد حيدر ووائل زيدان ومازن عباس ورولا شامية.

العمل هو استمرارية لشخصيات “أيام الدراسة” وفق شرط ومنطق جديد، وملاحقة يومياتها بعدما تغيّرت بيئتها وانتقلت للحياة في الإمارات.

القنوات العارضة: لنا والشرقية، الفجيرة.

هواجس عابرة

“هواجس عابرة” من تأليف حسن مصطفى ومهند قطيش وإخراج مهند قطيش وبطولة كاريس بشار ونادين تحسين بيك، وأحمد الأحمد ومحمد حداقي وجرجس جبارة وفادي صبيح وخالد القيش وريم زينو وفوزي بشارة وروبين عيسى.

العمل اجتماعي يسرد مجموعة حكايات متصلة منفصلة، بأسلوب لا يخلو من الكوميديا، أبطالها قاطنو أحد الأبنية في العاصمة دمشق، ولكل شخصية بالعمل هواجس خاصة تسعى لتحقيقها بمنأى عن الظروف التي تعيشها.

القنوات العارضة: السورية، سورية دراما، لنا.

نبض

مسلسل “نبض” من تأليف الكاتب فهد مرعي وإخراج عمار تميم وبطولة عبد المنعم عمايري ورواد عليو وضحى الدبس ولينا حوارنة وعامر على وبيير داغر وأريج خضور.

العمل مأخوذ عن رواية “روميو وجوليت”، ويروي حكاية “لارا”، التي تفقد ذاكرتها إثر حادث سير، لتعود وتغرم بذات الشخص الذي وقعت بحبه سابقاً.

القنوات العارضة: السورية، سوريا دراما، لنا بلس، الشرقية، فلسطين، الرشيد، نوميديا، والوطنية التونسية.

حركات بنات

مسلسل “حركات بنات” من تأليف سعيد حناوي وإخراج محمد معروف، وهو منفصل متصل، كوميدي لايت، يتحدث عن عائلة مؤلفة من خالة وثلاث فتيات ينتقلن للعيش معها بعد وفاة والديهن.

يلعب بطولة العمل رنا الأبيض وليليا الأطرش ودانا جبر ومحمد خير الجراح وسوسن ميخائيل ولبنى يحيى وماهر شقرة ويزن السيد وسمير الشماط.

القنوات العارضة: سورية دراما، لنا بلاس.