عملية أمنية في محافظة السويداء السورية لإنهاء حالة الفلتان

ألقت قوات الأمن السورية خلال عملية امنية نفذتها في مدينة صلخد التابعة لمحافظة السويداء القبض على عدد من الخارجين عن القانون والمطلوبين بجرائم قتل وخطف وسلب.

وكالة “سانا” الرسمية قالت، امس السبت، إن القوى الأمنية السورية بالتعاون مع الأهالي نفذت عملية أمنية في مدينة صلخد جنوب المحافظة لإنهاء حالة الفلتان الأمني فيها أسفرت عن إلقاء القبض على عدد من الخارجين عن القانون والمطلوبين بجرائم قتل وخطف وسلب ومصادرة كميات من الأسلحة والذخائر كانت بحوزتهم.

الوكالة السورية الرسمية كشفت أن العملية التي شاركت فيها قوات المهام الخاصة وحفظ الأمن والنظام والأمن الجنائي والوحدات الشرطية بمنطقة صلخد بالتعاون مع الأجهزة الأمنية المختصة والأهالي تهدف إلى وضع حد لتمادي الخارجين عن القانون في المدينة، وإنهاء حالات الخطف والسلب والقتل التي تحدث فيها وتزرع الخوف والقلق والتوتر بنفوس الأهالي.

وأسفرت العملية عن تسليم عدد من المطلوبين و مصادرة كميات متنوعة من الأسلحة والذخيرة ووثائق وهويات تعود لأشخاص مخطوفين سابقاً من منزل أحد متزعمي هذه العصابات إضافة إلى مصادرة سيارتين كانتا تستخدمان في عمليات السلب والخطف وتنفيذ الجرائم، فيما لاتزال العملية متواصلة وستتم ملاحقة باقي المطلوبين حتى إلقاء القبض عليهم، منوهاً بتعاون الأهالي في تقديم المعلومات والضغط على المطلوبين لتسليم أنفسهم بما يسهم في تعزيز أمن واستقرار منطقتهم.

وسائل إعلام محلية ذكرت أن المدينة شهدت حالة من التوتر بعد نزاع بين فصيلين مسلحين استخدمت فيه قذائف الآر بي جيه.

وقال موقع السويداء 24 إن “مجموعات مسلحة مدعومة أمنيا، هاجمت منزل شخص ينتمي لفصيل مسلح، كان قد هرب من المدينة مع أفراد من مجموعته”.

وأوضح أن المهاجمين استخدموا قذائف الآر بي جيه ما أدى لاحتراق منزل نورس العيد الذي قالت إنه من مجموعة “قوات شيخ الكرامة” المعارضة للحكومة السورية، وأفادت بأنه “كان قد غادر منزله قبل ساعات”.

صفحات إخبارية قالت إن “مجموعة محلية يتزعمها مهران عبيد بمساندة عناصر الأمن اقتحمت المنزل، وقالت إن اثنين من أفراد قوات شيخ الكرامة سلما نفسيهما لمجموعة عبيد التي “سلمتهما بدورها إلى الأجهزة الأمنية”، وتحدثت الصفحات عن سقوط عدد من القتلى.