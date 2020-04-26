جابر يعلن اليوم الاحد شفاء 5 حالات مقابل تسجيل 3 إصابات جديدة بالكورونا ليرتفع العدد الكلي الى447

عمان 26 نيسان ( بترا ) – اعلن وزير الصحة الدكتور سعد جابر تسجيل 3 اصابات جديدة بفيروس كورونا اليوم الأحد ليصل اجمالي عدد الاصابات التي تم تسجيلها في المملكة الى 447 .

واشار الى أن الحالات الثلاثة التي تم تسجيلها اليوم تعود لسائقين: احدهما على الحدود والآخر كان دخل المملكة يوم امس ثبتت إصابته بعد إعادة الفحص.

اما الحالة الثالثة فتعود لطفلة مخالطة لأمها وابيها في مستشفى الامير حمزة وعمرها 5 سنوات حيث كان تم اخذ عينة للطفلة في وقت سابق وكانت نتيجتها سلبية الا انه ثبتت اصابتها بالعدوى نتيجة مخالطتها لوالديها .

واعلن ان الموجودين في المستشفيات اليوم تحت العلاج هم 99 مريضا بعد ان تم تسجيل 5 حالات شفاء اليوم 3 منها في مستشفى حمزة وحالتان في مستشفى الملكة علياء، كما تم اجراء 2430 فحصا اليوم فيما تم خلال اليومين الماضيين اجراء حوالي الف فحص في محافظات الجنوب وجميعها سلبية .

وشرح وزير الصحة ما يعتقد البعض انه تضارب في الارقام لعدد متلقي العلاج في المستشفيات، موضحا ان بعض المصابين سائقون على الحدود ومن جنسيات غير اردنية وبعضهم يفضل العودة وعدم الدخول، الا انه ورغم ذلك يتم تسجيله كحالة اصيبت على الارض الاردنية دون دخولها للعلاج في المستشفيات.

واضاف، ان “بعض الذين تعافوا تظهر احيانا عينة اخرى ايجابية وهذه الظاهرة لا تعني انه مصاب ولكن يتم ادخاله للاحتياط ولا يحسب كإصابة جديدة وانما كمريض في المستشفى”.

واكد أننا “نعطي الارقام المطلقة للموجودين داخل المستشفيات واحيانا لا تتناسب مع حالات الاصابات ولكن الارقام دقيقة وشفافة “.

واشار وزير الصحة الى انه تم اليوم البدء بتطعيم الاطفال حيث فتحت المراكز الصحية في المملكة وعددها نحو 700 مركز، مؤكدا ان الوقت لم يتأخر كثيرا على مطاعيم الاطفال مثلما ستقوم المراكز الصحية بتقديم فحوصات ما قبل الزواج .

واكد الدكتور جابر ان وضعنا الوبائي جيد جدا حيث لم تسجل حالات لعدة ايام من داخل الوطن “وهذا يتناسب مع الوتيرة التي نقوم بها بفتح قطاعات اقتصادية، وهنا تقع المسؤولية علينا جميعا للمحافظة على صحتنا وصحة اسرنا وعلى اقتصادنا”، لافتا الى ان هذه الخطوات يمكن التراجع عنها في حال تفشي الوباء لا قدر الله .

واكد “أننا في الأردن من افضل الشعوب تعاملا مع الوباء وواجبنا المحافظة على صحتنا وعلى اقتصادنا معا”.

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