السماح لنصف قطاع النقل العام بالعمل بدءا من بعد غد.. وتمديد تعطيل الوزارات والدوائر الرسميّة حتى نهاية رمضان
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بعد تصريحه المخزي عن المعقمات.. ترامب يبتلع لسانه الثرثار

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