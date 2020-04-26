السماح لنصف قطاع النقل العام بالعمل بدءا من بعد غد.. وتمديد تعطيل الوزارات والدوائر الرسميّة حتى نهاية رمضان
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جرينتش+2 07:40
السماح لنصف قطاع النقل العام بالعمل بدءا من بعد غد.. وتمديد تعطيل الوزارات والدوائر الرسميّة حتى نهاية رمضان

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