السماح لنصف قطاع النقل العام بالعمل بدءا من بعد غد.. وتمديد تعطيل الوزارات والدوائر الرسميّة حتى نهاية رمضان
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جرينتش+2 07:40
الجيش التركي يفرق اعتصاماً ويقتل مسلحين من هيئة تحرير الشام

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