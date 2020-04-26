أجواء باردة نسبيا في المرتفعات اليوم ولطيفة في باقي المناطق

تبقى الأجواء باردة نسبيا اليوم الأحد في المرتفعات الجبلية، ولطيفة في باقي مناطق المملكة مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وهناك فرصة في ساعات الصباح لسقوط زخات خفيفة من المطر في شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وحسب تقرير دائرة الأرصاد الجوية، تكون الأجواء ليل اليوم باردة نسبيا بوجه عام، والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة، ويحتمل تشكل الضباب في ساعات متأخرة فوق المرتفعات الجبلية العالية.

ويطرأ غدا الاثنين ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح الأجواء لطيفة الحرارة في أغلب المناطق ودافئة نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وفي ساعات الظهيرة تتحول الأجواء إلى جافة ومغبرة مع فرصة لسقوط زخات محلية من المطر في جنوب المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

كما يطرأ الثلاثاء ارتفاع قليل آخر على درجات الحرارة، وتصبح الأجواء معتدلة في معظم المناطق، ودافئة في الأغوار والبحر الميت والعقبة مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية مع فرصة لسقوط زخات خفيفة من المطر في ساعات الصباح، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 19 – 15، وفي المرتفعات الشمالية 13 – 10، وفي مرتفعات الشراة 14 – 9، وفي مناطق البادية 24 – 15، وفي مناطق السهول 19 – 15، وفي الأغوار الشمالية 27 – 20، وفي الأغوار الجنوبية 29 – 23، وفي البحر الميت وخليج العقبة 29 – 22 درجة مئوية.

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