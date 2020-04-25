لجنة دراسة طلبات الحصول على التمويل الأجنبي تستأنف عملها

أوعز مجلس الوزراء إلى لجنة دراسة طلبات الحصول على التمويل الأجنبي باستئناف عملها، بعد توقفه بسبب الاجراءات الحكومية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وقال أمين عام سجل الجمعيات رئيس لجنة دراسة طلبات الحصول على التمويل الأجنبي طه المغاريز لوكالة (بترا) اليوم السبت ان اللجنة ستبدأ بعقد اجتماعاتها يوم الاثنين المقبل للنظر بطلبات الشركات والجمعيات الراغبة بالحصول على التمويل الأجنبي، موضحا ان المرحلة الحالية ومعطياتها تتطلب منا التواصل عن بعد مع الجمعيات المسجلة بموجب قانون الجمعيات والشركات التي لا تهدف الى تحقيق الربح والمسجلة لدى دائرة مراقبة الشركات والتي ترغب بالحصول على التمويل الأجنبي.

وبين المغاريز ان لجنة دراسة طلبات الحصول على التمويل الأجنبي قررت إعطاء الأولوية للمشروعات التي يتوقع أن تحدث أثراً إيجابياً كبيراً، ولاسيما التي يراعي منها متطلبات التعامل مع فيروس كورونا المستجد وتبعاته الصحية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية في المملكة.

وطلب المغاريز من الجمعيات والشركات التي ترغب بتقديم طلبات للحصول على موافقة مجلس الوزراء بخصوص الحصول على التمويل الأجنبي تقديم الطلب ومرفقاته على البريد الإلكتروني للشركاتEman.naser@ccd.gov.jo، والجمعيات Mahmoud.h5@mosd.gov.jo.

واوضح ان على الشركات والجمعيات تقديم بيان الآلية التي سيتم من خلالها تنفيذ المشروع المقدم مع مراعاة معطيات أوامر الدفاع السارية، كما يجب إرفاق قائمة بجميع الموظفين الرئيسيين الذين يحتاجون لتصاريح لتنفيذ المشروع وموافقة الجهات الشريكة في تنفيذه كذلك لارفاقها مع التنسيب في حال الموافقة.

يشار الى ان مجلس الوزراء أقر أواخر العام الماضي آلية التمويل الأجنبي الجديدة تنفيذا لالتزامات الحكومة ولمزيد من الشفافية والافصاح عن الاعمال المتعلقة بمؤسساتها.

— (بترا)

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