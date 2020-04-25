لجنة الاوبئة: لا توصيات بعودة المدارس والجامعات

اكد الناطق الإعلامي باسم لجنة الأوبئة الدكتور نذير عبيدات أن لا توصية من اللجنة حتى الآن بعودة المدارس والجامعات إلى دوامها الاعتيادي.

وقال لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) إن اللجنة تراجع باستمرار الإجراءات المتعلقة بفيروس كورونا المستجد، وتخرج بتوصيات حسبما يستجد من أوضاع للعودة تدريجيا إلى الحياة الاعتيادية. وأشار إلى ان الوضع الوبائي مستقر وتحت السيطرة.

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