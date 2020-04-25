في العودة إلى “أبلغنا جميع الجهات المعنية”!

أليكم آخر ما يقوله رئيس سلطة الحكم الذاتي الإداري المحدود تحت الاحتلال، الجامع في يده وحده لا شريك له، وإلى ما شاء له الله، لكافة أمجاد أوسلو الكارثية التصفوية من ألفها إلى يائها، وصولجان “التنسيق الأمني” مع الاحتلال، للحؤول دون الانتفاضات الشعبية، ومنع المقاومة وملاحقة المقاومين، وسائر ما يعني خدمة أمن المحتلين، والحائز مقابله على رضى عرب الردة، زد عليه توالي ما تيسر من صدقات المانحين:

لقد ” أبلغنا جميع الجهات الدولية المعنية، بما في ذلك الحكومتان الأميركية والإسرائيلية، بأننا لن قف مكتوفي الأيدي إذا أعلنت إسرائيل ضم أي جزء من أراضينا، وسوف نعتبر كل التفاهمات بيننا وبين هاتين الحكومتين لاغية تماماً، وذلك استناداً إلى قرارات المجلسين الوطني والمركزي ذات الصلة”!

لمن يذكر، ولا أظن أن أحداً لم يملَّ وهو يذكر، أن مثل هذه التهديدات، وبقرارات لا تنفَّذ لهذين المجلسين الوهميين، أو شاهدي الزور القابعين على الرف وخارج التغطية الوطنية، واللذين حتى هما من عادتهما أنهما لا يتذكرا وجودهما إلا حين يستدعيان لحاجةٍ في نفس يعقوب المقاطعة، ما هي إلا عودة بائسة لتكرار باهت لا يقبض ولا يصرف لكثرة ما سمعه نصاً كل من يهمهم ولا يهمهم الأمر، لاسيما منذ طرحت حكاية “صفقة القرن”، أو بدأ تطبيقها عملياً على الأرض، ومنه، نقل السفارة الأميركية إلى القدس، والاعتراف بها عاصمة أبدية لمحتليها، وشرعنة “المستوطنات”، ومؤتمرات كوشنر التطبيعية، وصولاً إلى وضع اللمسات الأخيرة في سياق هذا التطبيق باتفاق غانتس ونتنياهو ومباركة بمبيو على تنفيذ شراكتهما الحكومية لما تبقى ولم يطبَّق وقريباً بضم الأغوار!

لا ندري ما هي الحاجة لإبلاغ “جميع الجهات الدولية المعنية”، وعلى طريقة “فيك الخصام وأنت الخصم والحكم”، والتي سبق وأن أُبلغت بتخلي الأوسلويين عن الوطن آن تنازلوا عن أكثر من ثلاثة أرباعه في أوسلو واعتبروا ما تبقى آراض متنازع عليها، وتحولوا شهود زور على تهويد هذا المتبقي، بل وأسهموا في تهويدة بالتخادم الأمني مع عدو يهوّده على مدار الساعة لقمع مقاومة شعبهم، وصولاً لما ينتويه نتنياهو وغانتس قريباً، يشد على يديهما بومبيو تنفيذا للصفقة الترمبوية..

اللهم إلا إذا كان مثل هذا الإبلاغ اقتناصاً لسانحة إعلامية أتاحت تكراراً أعاد ضرورة استذكار قرارات مجلسين وهميين عبر التهديد بقراراتهما الممنوعة من الصرف، والتي تطوى عادةً آن ينفضا ليعادا من بعده معها إلى رف سلطة قابعة في قفص احتلال سيضعها مع رفهما في القبو بعد استنفاد غرضه في الإبقاء عليها في قفصه.. هناك فائدة من مثل هذه اللازمة المكرورة، وهو تذكير فصائل العمل الوطني، أو من تعتبر نفسها كذلك، أن كل ما لم يقطع منها مع مثل هذه السلطة هو شريك موضوعي في كارثيتها ووجه آخر لها ولمآلاتها.

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