جابر يعلن اليوم السبت شفاء 6 حالات مقابل تسجيل 3 اصابات جديدة بفيروس كورونا لسائقين قادمين من احدى الدول القريبة

عمان 25 نيسان (بترا)- أعلن وزير الصحة الدكتور سعد جابر عن تسجيل 3 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا، اليوم السبت، على الحدود لسائقين قادمين من احدى الدول القريبة، اثنان منهم أردنيان وسائق من الجنسية العربية، مثلما جرى تسجيل 6 حالات شفاء.

وأكد أن 2569 فحصا أجريت اليوم في مختلف مناطق المملكة ليرتفع العدد الاجمالي للفحوصات التي أجريت في المملكة منذ بداية وباء كورونا، إلى 63737 فحصا.

ولفت الوزير خلال ايجاز صحفي في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات اليوم السبت، إلى أن فيروس كورونا ينتقل عن طريق الملامسة المباشرة للأسطح والرذاذ من خلال الكلام المباشر عن قرب.

وقال الدكتور جابر “لذلك ننصح الجميع بارتداء كمامة أثناء الخروج من المنزل ولاسيما في حالة الانفتاح الاقتصادي أو الحديث مع أي شخص، والمحافظة على مسافة متر على الأقل حماية لنفسك ولعائلتك والآخرين”.

مشاركة 0 مشاركة مشاركة