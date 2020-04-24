حواتمة ينعى القيادي طه نصار وقوى الخليل تشيعه في شيوخ العروب

القدس- دمشق- نعى نايف حواتمة، الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين إلى جماهير الشعب الفلسطيني وحركته الوطنية القائد الوطني، طه نصار، عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين الذي توفي، مساء اول امس، عن حياة عامرة بالكفاح والنضال الوطني والاجتماعي الديمقراطي والنقابي.

وقال حواتمة في رسالة وجهها لذوي الفقيد، وعبر مكالمات هاتفية وتلفزيونية لقيادة الجبهة الديمقراطية في محافظة الخليل، أن شعبنا الفلسطيني بأسره في الوطن والشتات خسر قائدا وطنيا ومناضلا صلبا، ورفيقا متفانيا في خدمة شعبه وقضيته.

وأكد حواتمة ان ذكرى القائد الشهيد طه نصار سوف تبقى خالدة وحية في وجدان وقلوب المناضلين من أجل الاستقلال والحرية والعدالة الاجتماعية، كما أن سيرته العطرة سوف تلهم أجيالا من المناضلين من بعده.

إلى ذلك، وعلى الرغم من ظروف الحجر الصحي، شيع قادة وممثلو القوى الوطنية والإسلامية والمؤسسات العامة في محافظة الخليل، جثمان الراحل طه نصار إلى مثواه الأخير في بلدة شيوخ العروب في محافظة الخليل، وسط مظاهر من الحزن الكبير والتقيد بمتطلبات الصحة والسلامة العامة، وكان في مقدمة المشاركين عباس زكي عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، وفهمي شاهين عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني ، واسماعيل أبو هشهش وعابد شلالدة من قادة الجبهة الديمقراطية، وجمال العملة وعبد القادر الطيطي، وعدد من رؤساء وأعضاء المجالس البلدية والمحلية في المحافظة، واحمد نصار رئيس المجلس المحلي، وسامر نصار أمين سر حركة فتح.

والقيت عدة كلمات من بينها كلمة القيادي عباس زكي الذي أثنى على سيرة الفقيد طه نصار، وأشاد بمناقبه النضالية الوطنية والاجتماعية والتربوية، وقدم باسمه واسم حركة فتح التعازي لذوي الفقيد ولقيادة وكوادر الجبهة الديمقراطية وأمينها العام نايف حواتمة.

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