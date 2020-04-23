وزارة الخارجية:وفاة ممرضة اردنية بفيروس كورونا في الامارات

اعلنت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين عن وفاة ممرضة أردنية في الإمارات اليوم الخميس، بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير ضيف الله الفايز لوكالة الانباء الاردنية (بترا) إنّ الممرضة تعمل في مستشفى إماراتي، أصيبت الأسبوع الماضي بالفيروس، حيث إن وضعها الصحي كان مستقرا في بداية إصابتها قبل أن تتدهور حالتها.

وأشار الى أن القنصلية العامة في الإمارات تابعت مع السلطات الإماراتية، وأبلغت ذوي الممرضة، وتم دفنها في الامارات بعد إبلاغهم.

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