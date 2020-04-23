صاحب المنشأة فوق 60 عاما غير ملزم بالاشتراك في الضمان الاحتماعي

اكد الناطق الرسمي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي موسى الصبيحي أن صاحب المنشأة (محل تجاري أو غيره) وعمره فوق الستين عاما غير ملزم بالاشتراك بالضمان عن نفسه حتى لو كان عاملاً في منشأته، لكن عليه ان يسجل منشأته على المنصة الالكترونية للحصول على رقم تأمين للمنشأة.

وقال الصبيحي في تصريح لوكالة الانباء الاردنية (بترا) اليوم الخميس، ان الهدف من تسجيل منشأته بالضمان في هذه الحالة هو لتمكينه من شمول أي عاملين يقوم بتشغيلهم في منشأته لاحقاً.

مشاركة 0 مشاركة مشاركة