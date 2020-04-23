زواتي تعلن عودة عمل جميع محطات المحروقات

أعلنت وزارة الطاقة والثروة المعدنية الخميس، عودة عمل جميع محطات المحروقات في الأردن، بعد أن كانت محصورة بـ 56 محطة في شهر آذار/مارس الماضي منعا لتفشي فيروس كورونا المستجد.

وقالت وزيرة الطاقة والثروة المعدنيةن هالة زواتي في بيان صحفي، إن العمل عاد في جميع محطات المحروقات، في اطار الإجراءات الحكومة الهادفة الى اعادة النشاط الاقتصادي والتسهيل على المواطنين، بعد حظر فرضه انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقالت الوزيرة زواتي إن العودة للعمل متاحة أمام جميع محطات المحروقات الراغبة بالعودة لممارسة اعمالها،

“هذه الخطوة تساهم في التخفيف على المواطنين وإعادة النشاط للقطاع الذي يشغل الاف العاملين في المملكة.” وفق زواتي

وشددت على ضرورة التقيد بشروط السلامة الصحة العامة التي فرضها انتشار الفيروس، والالتزام بهذه الشروط، حفاظا على صحة المواطنين وتجنبا للتعرض للمخالفة.

واستثنت الوزارة منذ بداية الازمة محطات تعبئة ومستودعات ووكالات ومركبات توزيع الغاز المنزلي من الحظر المفروض في مختلف مناطق المملكة للحد من انتشار فيروس كورنا المستجد.