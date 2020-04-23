حركة الأسواق جيدة ومن المتوقع تزابد الإقبال في الأيام المقبلة

قال رئيس غرفة تجارة عمان ونقيب تجار المواد الغذائية، خليل الحاج توفيق، إن حركة الأسواق اليوم الخميس، كانت جيدة ومن المتوقع أن تنشط الحركة أكثر خلال الأيام المقبلة.

وأضاف في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) إن الأقبال تركز على اللحوم والدواجن وبعض أنواع الخضروات، مشيراً إلى أن المواد الغذائية متوفرة والعروض مستمرة حتى نهاية شهر رمضان المبارك. ولفت أن محافظة إربد شهدت مختلف قطاعاتها التجارية ارتفاعا ملحوظا في المبيعات لهذا اليوم بعد السماح للمواطنين بالحركة بواسطة السيارات.

وشكر الحاج توفيق جميع التجار في مختلف أنحاء المملكة لالتزامهم بالتعليمات والاجراءات الصحية، ولجهودهم خلال هذه الأزمة، واستعداداتهم للشهر الفضيل.

يذكر أن قطاع المواد الغذائية يضم نحو 14 ألف مؤسسة من مستوردين وتجار جملة ومنتجين ومختلف أحجام محلات البقالة والسوبر ماركت والهايبر ماركت.

وتبلغ حصة محلات السوبر ماركت الكبيرة والمتوسطة والمراكز ااتجارية والهايبر ماركت، نحو 50 بالمئة من حجم تجارة التجزئة في الأردن.

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