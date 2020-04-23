مع بدء الشهر الفضيل.. الأميرة السجينة والمريضة بسمة بنت سعود تجدد استعطاف عمها الملك سلمان لإطلاق سراحها
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جابر يعلن اليوم الخميس عن شفاء 10 حالات مقابل اصابتين جديدتين بالكورونا ليرتفع العدد الكلي بالاردن الى 437

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