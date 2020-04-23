انخفاض على درجات الحرارة اليوم ومنخفض خماسيني غدا

يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة اليوم لتصبح أقل من معدلاتها السنوية بقليل، مع أجواء لطيفة الحرارة في المناطق الجبلية، ودافئة في الأغوار والبحر الميت، وباردة نسبيا ليلا بوجه عام، بينما تتأثر المملكة غدا بمنخفض خماسيني.

وقال مدير التنبؤات الجوية في دائرة الأرصاد الجوية رائد آل خطاب ، اليوم الخميس، إن التحليلات للخرائط السطحية تشير إلى تأثر المملكة غدا الجمعة بمنخفض خماسيني تحرك من ليبيا عابرا مصر وصحراء سيناء، ويتوقع أن يعبر المملكة غدا.

ولفت إلى وجود ارتفاع واضح على درجات الحرارة أثناء النهار، حيث تسود أجواء حارة نسبيا، وجافة ومغبرة في مناطق المملكة كافة، ما يؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية، متوقعا أن تشهد المناطق الصحراوية خاصة في ساعات ما بعد الظهر عاصفة رملية تؤدي إلى انعدام في مدى الرؤية الأفقية. وتظهر كميات من الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية وفق آل خطاب، فيما يتوقع تساقط زخات من المطر في أجزاء متفرقة من المملكة في ساعات المساء والليل، وتكون الرياح جنوبية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً تصل سرعتها ما بين 40 إلى 60 كم/ساعة، وتتحول الرياح في ساعات الليل إلى شمالية غربية نشطة السرعة.

وبين أنه مع ساعات ليل الجمعة تعبر كتلة هوائية باردة نسبيا تؤدي إلى انخفاض ملموس على درجات الحرارة يوم السبت، لتصبح أقل من معدلاتها السنوية، وتسود أجواء بارد نسبيا وغائمة جزئيا إلى غائمة، وتسقط أمطار في شمال ووسط المملكة وأجزاء محدودة من المناطق الجنوبية الغربية.

ويطرأ السبت انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلاتها العامة في مثل هذا الوقت من السنة بنحو 5 إلى 7 درجات مئوية، وتكون الأجواء باردة نسبيا بشكل عام وغائمة جزئيا إلى غائمة مع سقوط زخات من المطر في أجزاء متفرقة من المملكة خاصة في المناطق الشمالية والوسطى، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مثيرة للغبار في مناطق البادية.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 22 – 13، وفي المرتفعات الشمالية 17 – 11، وفي مرتفعات الشراة 19 – 8، وفي مناطق البادية 27 – 14، وفي مناطق السهول 21 – 12، وفي الأغوار الشمالية 30 – 15، وفي الأغوار الجنوبية 34 – 18، وفي البحر الميت 32 – 17، وفي خليج العقبة 31 – 19 درجة مئوية.

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