وفقا لصحيفة الاخبار اللبنانية.. ارتفاع فرص تبادل الاسرى بين حماس واسرائيل لان ما كان مرفوضا قبل الكورونا اصبح مقبولا
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جرينتش+2 11:21
جابر يعلن اليوم الاربعاء عن 7 اصابات جديدة بالكورونا 3 لسائقي شاحنات و4 لمواطنين ليرتفع العدد الكلي بالاردن الى 435

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