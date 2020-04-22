قرار تعديل إجراءات حظر التجوّل في محافظات الكرك والطفيلة ومعان دخل اليوم الاربعاء حيز التنفيذ

دخل اليوم الأربعاء، قرار تعديل إجراءات حظر التجوّل في محافظات الكرك والطفيلة ومعان حيز التنفيذ، وبالإجراءات المتّبعة نفسها في محافظة العقبة.

واعتبارا من الأربعاء، سيتمّ إغلاق كلّ محافظة عن الأخرى، والسماح للمواطنين فيها بالحركة بين الساعة العاشرة صباحاً، وحتى السادسة مساءً.

وبموجب الإجراءات الجديدة، سيستأنف عدد من الموظفين في الدوائر الحكومية عملهم، كما ستعود النشاطات التجارية والاقتصادية للعمل بشروط صحية صارمة تحول دون انتشار فيروس كورونا.

الحكومة، حذرت من أن أي مظاهر في المحافظات الأربع تخالف التعليمات والإجراءات الصادرة عن الجهات المختصّة، سيتم التعامل معها بحزم، وسيتم تشديد الإجراءات والعودة إلى الوضع السابق في حال عدم اتباع إجراءات الوقاية والسلامة العامة، أو إقامة التجمّعات والمناسبات الاجتماعيّة، كالأفراح والجاهات ودواوين العزاء.

وفي الكرك، فتحت المؤسسات الحكومية وجميع المحلات التجارية والمطاعم في محافظة الكرك أبوابها صباح اليوم الاربعاء، بناء على التعليمات الصادرة عن المركز الوطني للأمن وادارة الازمات المتضمن تعديل إجراءات حظر التجول في المحافظة، إضافة إلى غلقها وعزلها.

وقال محافظ الكرك جمال الفايز، انه سيتم فتح جميع المحال التجارية والمطاعم من الساعة العاشرة صباحا وحتى السادسة مساء وذلك وفق اشتراطات ومتطلبات السلامة العامة والامان، مضيفا انه يستثنى من هذا القرار المعاهد والمؤسسات التعليمية كافة ومراكز التدريب والمتنزهات العامة وصالات الافراح.

وأشار إلى أنه لن يسمح باقامة اي نشاط يجتمع فيه المواطنون كبيوت العزاء، او صالات الافراح، والعطوات وجاهات الصلح وأي تجمع لأي غرض كان، مؤكدا انه سيتم اتخاذ اشد العقوبات، وفق الاجراءات القانونية بحق اي مخالف للتعليمات، او من يدعو لها عبر مختلف وسائل التواصل الاجتماعي. واوضح انه تم تشكيل فرق ميدانية لمراقبة ومتابعة المحال، ومدى التزامها بشروط الصحة والسلامة العامة، مبينا انه سيتم غلق اي منشأة تخالف التعليمات ولا تلتزم بمعايير الصحة والسلامة العامة.

وعبر مواطنون وفاعليات تجارية في الكرك عن تفاؤلهم بعودة الحياة لطبيعتها برفع الحظر الجزئي امام حركة المواطنين للتنقل والعمل والتسوق.

وقالوا لوكالة (بترا) ان قرار رفع الحظر عن المحافظات التى لم يسجل بها اصابات بفيروس كورونا المستجد ومنها محافظة الكرك يعد خطوة ايجابية امامهم لممارسة اعمالهم ونشاطاتهم التجارية والزراعية والمهنية ما يسهم بتخفيف الاعباء والخسائر التى لحقت بهم فترة الحظر السابقة.