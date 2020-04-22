شركة الكهرباء تعلن تفعيل تطبيق القراءة الذاتية للعدادات

استشهاد الشاب ابراهيم هلسة برصاص العدو قرب مستوطنة معاليه ادوميم صباح اليوم بدعوى طعن جندي اسرائيلي/ فيديو
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