تعديل ساعات الخروج في رمضان لتصبح من 8 صباحاً حتى 6 مساءً

قال وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة، خلال إيجاز إعلامي من المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات اليوم الاربعاء، ان جلالة الملك قد اكد على ضرورة تكثيف الجهود الوقائية والصحية خلال هذه المرحلة من خلال التوسع باجراء الفحوصات للمواطنين للكشف عن أيّ إصابات محتملة – لا قدر الله- والتعامل معها فوراً والحيلولة دون انتقالها إلى الآخرين”.

وأشار إلى أنّ جلالة الملك إطلع على آلية تقديم الخدمات للمواطنين ومصفوفة الاجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة بهدف مساعدة القطاعات المتضررة للتعافي من تداعيات كورونا.

وتطرق الوزير إلى تعديل اجراءات الحظر، موضحاً أنّه وبالتقييم الأولي لمّست الحكومة التزاماً من قبل المواطنين في محافظة العقبة خلال الأيام الماضية، قائلا: “نؤكد ضرورة بقاء هذه الحالة الايجابية خلال المرحلة المقبلة، لأهميتها بالحفاظ على صحة المواطنين وسلامتهم”.

وأضاف الوزير: “أما بقية المحافظات التي بدأ العمل بتعديل اجراءات الحظر فيها، فقد لسمنا تفاوتاً بالالتزام، حيث وردت ملاحظات عديدة تشير إلى عدم الالتزام باجراءات السلامة العامة والوقاية العامة، في بعض المواقع والمنشآت”.

وأشار العضايلة، إلى أنّ هذا الحال ينسحب على باقي المواطنين أيضاً، مشدداً على ضرورة الالتزام بالاجراءات المعلنة وإتباع سبل الوقاية والاحتراز.

الوزير، قال مشدداً: “بغير الالتزام، سنضطر (آسفين) بالعودة إلى الاجراءات السابقة المشددة حفاظاً على سلامتكم وصحتكم”.

وأشار العضايلة، إلى أنّ تعديل اجراءات الحظر سيخضع للتقييم خلال اليومين المقبلين، وبحسب الالتزام سيتقرر الاستمرار بتعديل اجراءات الحظر أو التراجع عنها، مؤكداً على أصحاب المنشآت المصرح بها بالعمل بالالتزام باجراءات الوقاية العامة وإلزام العاملين فيها ومراجعيها بارتداء الكمامات والقفازات الطبية والحفاظ على المسافات الآمنة.

وأهاب الوزير، بالمنشات والمؤسسات بالامتناع عن تقديم الخدمة لأيّ شخصٍ، لا يتقيد بتلك الاجراءات، مؤكداً أنّ فرق الرقابة والتفتيش ستقوم بسحب التصريح من المنشآت التي لا تتقيد بهذه التعليمات.

وجدد الوزير الإشارة إلى قرار الحظر الشامل يوم الجمعة المقبل في محافظات ومناطق المملكة كافة، قائلا: “نؤكد أنّ هذا القرار يشمل حملة التصاريح باستثناء الكوادر الطبية والتمريضية بالقطاعين العام والخاص، وفرق التقصي الوبائي، وعدد محدود من المسؤولين والموظفين والعاملين الرسميين القائمين على بعض المنشآت والمؤسسات الحيوية”.

وتقرر اليوم، وفق الوزير، إنهاء عزل مناطق قصبة إربد (سوم الشناق، جحفية، أيدون، الحصن، الصريح، حبكا، المزار الشمالي) اعتباراً من يوم الخميس.

وقال الوزير: “إنه سيسمح للمواطنين في المحافظة بالحركة سيراً على الأقدام أو باستخدام المركبات من العاشرة صباحاً حتى السادسة مساءً وذلك ضمن حدود الأولوية الإدارية التي تتبع لهذه المناطق”.

وأكّد الوزير أنّ عزل محافظة إربد عن باقي محافظات المملكة مستمراً، كما يستمر منع الحركة ما بين الألوية بالمحافظة باستثناء الأشخاص المصرح لهم بذلك أو بموافقة الحاكم الإداري.

وقال الوزير إنه تقرر تعديل ساعات الخروج خلال شهر رمضان لتصبح ما بين الثامنة صباحاً حتى السادسة مساءً، مؤكداً أنه لن يسمح بخلاف هذه الوقت بالحركة إلّا للأشخاص المصرح لهم.

وجدد الوزير التأكيد على أهمية دور المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لحماية من تضرر إثر أزمة كورونا، وشمول أكبر عدد ممكن من المنشآت والعاملين فيها، “وتشكل المؤسسة حماية بالمستقبل ضد أي ضرر يلحق بالعاملين”.

وقال إنّ امتحان “التوجيهي” في الأول من تموز المقبل، إلّا إذا تطلبت الأمور الصحية والوقائية غير ذلك.

وأضاف الوزير: “بلغ إجمالي عدد الحاصلين على تصاريح مؤقتة عبر منصة stayhome.jo حتى مساء أمس 180 ألف تصريح، بينها 100 ألف تصريح لتوزيع الرواتب واستلامها، و50 ألف تصريح للمراجعات الطبية في المستشفيات والحالات الإنسانية و30 ألف تصريح لعمال المصانع والمنشآت التجارية”.

كما وصل عدد المطاعم السياحية والشعبية التي استكملت اجراءات إيصال الوجبات إلى المنازل حوالي ألفي منشأة وتخضع للرقابة المسبقة من الجهات المختصة لمنح العاملين فيها التصاريح اللازمة.

وقال إنّ منصة “دليفري” ستكون متاحة أيضاً، لمحال بيع الحلويات وفق دليل الاجراءات المقر من لجنة الأوبئة.

وأشار إلى أنّ وزارة الخارجية حوّلت اليوم الأرقام والتصنيفات المتعلقة بالطلبة والزوار الأردنيين ممن سجلوا أسمائهم العودة إلى أرض الوطن، لافتاً إلى أنذ خلية الأزمة ستنظم عملية بدء الرحلات خلال الأيام المقبلة.