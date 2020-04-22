استشهاد الشاب ابراهيم هلسة برصاص العدو قرب مستوطنة معاليه ادوميم صباح اليوم بدعوى طعن جندي اسرائيلي/ فيديو

أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأربعاء، النار على شاب فلسطيني بزعم تنفيذ عملية طعن بالقرب من مستوطنة “معاليه أدوميم” في القدس المحتلة.

وقال جيش الاحتلال انه اطلق النار على الشاب ابراهيم محمد ابراهيم حجازي هلسة “25عاما”فيما اوضحت مواقع عبرية انه قد استشهد، فيما اصيب جندي بجروح وصفت بالمتوسطة .

وأعلن ما يسمى “المتحدث باسم قوات حرس الحدود” أن القوات أطلقت النار على شاب فلسطيني قام بتنفيذ عملية طعن بالقرب من حاجز عسكري متاخم لمستوطنة “معاليه أدوميم”، حيث أصيب أحد العناصر بجروح وصفت بالمتوسطة، حيث أخضع للعلاج.

هذا وقد أفرجت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الأربعاء، عن والدة الشهيد هلسة، بعدما كانت قد اعتقلت من منزلها في مدينة القدس المحتلة.

وأفاد مكتب إعلام الأسرى، أنّ قوات الاحتلال أفرجت عن والدة الشهيد بعد احتجازها لعدة ساعات .