استشهاد الشاب ابراهيم هلسة برصاص العدو قرب مستوطنة معاليه ادوميم صباح اليوم بدعوى طعن جندي اسرائيلي/ فيديو
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ضبط 354 مركبة و802 شخصا خرقوا أوامر الحظر امس الاثنين

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