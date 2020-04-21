ضبط 354 مركبة و802 شخصا خرقوا أوامر الحظر امس الاثنين

ضبطت كوادر مديرية الأمن العام 354 مركبة خالفت أوامر الحظر والتنقل، و802 من الاشخاص في ظروف تخالف أوامر الحظر والسماح للخروج للتزود بالمؤن فقط خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقال الناطق الاعلامي باسم مديرية الأمن العام، في بيان اليوم الثلاثاء، إن كوادر مديرية الأمن العام تعمل على مدار الساعة لضبط كافة المخالفات المرتبطة بخرق الأوامر الصادرة وفق قانون الدفاع ولا تهاون أو تمييز في تطبيقها.

وأضاف إنه سيتم نقل المركبات المخالفة إلى ساحات الحجز المخصصة في منطقتي سواقة والموقر، وسيتحمل مالك المركبة كامل الأعباء المالية المترتبة على ذلك عند استلام مركبته بعد حجزها لمدة شهر.

مشاركة 0 مشاركة مشاركة