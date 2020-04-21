استشهاد الشاب ابراهيم هلسة برصاص العدو قرب مستوطنة معاليه ادوميم صباح اليوم بدعوى طعن جندي اسرائيلي/ فيديو
أهم العناوين
جرينتش+2 05:25
بينما ينهمك ترامب في نهب النفط السوري.. العناية الالهية تسخط أسعار الخام الأمريكي لما دون الصفر لاول مرة بالتاريخ

أترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني