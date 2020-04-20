وفاة 5 سوريين بانفجار قنبلة يدوية قديمة في المفرق

اعلن مكتب مفوضية اللاجئين في الأردن، إن المفوضية ستقدم الدعم اللازم لعائلة سورية توفي 5 من أفرادها إثر انفجار بمدينة المفرق ظهر اليوم.

وأضافت المفوضية في بيان أنها “ستقدم الدعم اللازم لعائلة المتوفين وذويهم، وباتصال مباشر مع محافظ المفرق والسلطات الاردنية للوقوف على آخر مجريات التحقيق في هذه الحادثة”.

وأشارت في بيان إلى أنها تلقت ببالغ الحزن ما حدث في مدينة المفرق حين أنفجرت “قنبلة قديمة” “عندما كان أطفال من اللاجئين السورين يلعبون خارج منزلهم، مما أدى إلى مقتل أربعة منهم ووالدتهم بشكلٍ مأساوي”.

وتابعت: “بعد كل الصعاب التي مرّ بها اللاجئون لإعادة بناء حياتهم في الأردن لكن المحزن ان تنتهي حياة هؤولاء الاطفال بهذه الطريقة. قلوبنا مع ذويهم”.

وكان الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام قد اعلن، في وقت سابق من اليوم،إن بلاغا ورد لمديرية شرطة محافظة المفرق اليوم الاثنين حول وقوع انفجار في أحد الأحياء بمدينة المفرق.

واضاف ان كوادر المديرية تحركت على الفور إلى المكان، وتبين وقوع انفجار لقنبلة يدوية ما أدى إلى وفاة أربعة أطفال وأمهم، فيما تقوم فرق مختصصة الآن بالكشف على الموقع، وفتح تحقيق بالحادثة.