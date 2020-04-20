تصعيد جديد في الحرب الإعلامية بين السعودية وتركيا عبر تبادل حجب المواقع الإخبارية التابعة لكل منهما
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جرينتش+2 02:09
مبدية استعدادها للحوار مع دول الجوار.. إيران تحسم موقفها الرافض لوجود قوات أجنبية في الخليج

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