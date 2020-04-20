طبيب اسنان يقتل 12 شخصا بإطلاق نار عشوائي في كندا

أقدم رجل يبلغ 51 عاما على قتل 12 شخصا على الأقل بينهم رجل شرطة، خلال إطلاق نار عشوائي ليلا في منطقة نوفا سكوتيا الريفية في كندا، وفق الشرطة الفيدرالية الكندية التي أعلنت العثور في وقت لاحق على المشتبه بارتكابه الجرائم ميتا.

وقال المتحدث باسم الشرطة كريس ويذر خلال مؤتمر صحفي امس الأحد: “لا توجد لدينا حصيلة نهائية” للضحايا، مضيفا: “هناك نحو 12 قتيلا”.

وتابع: “انتهى البحث عن المشتبه به هذا الصباح بعد تحديد مكانه. وأستطيع أن أؤكد أنه قد مات”.

من جهته قال موقع “بي بي سي”، إن مسلحا يرتدي زي شرطي أطلق النار فقتل 12 شخصا على الأقل، من بينهم ضابط شرطة، في مواجهة دامت 12 ساعة في نوفا سكوشا.

وقالت الشرطة، إن المشتبه به كان يقود ما يبدو كسيارة للشرطة قبل أن يبدلها بسيارة أخرى، واللافت أنه كان يعمل طبيبا للأسنان.

وكان من بين القتلى الشرطية هيدي ستيفنسون وهي أم لطفلين وعمرها 23 عاما.

ووصف رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو الهجوم بأنه “مروع”، وقال ستيفين ماكنيل، رئيس وزراء نوفا سكوشا، للصحفيين: “هذا واحد من أبشع أحداث العنف في تاريخ إقليمنا”.

وهذه أسوأ حادثة دموية تشهدا كندا منذ نحو 30 عاما.