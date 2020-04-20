سورية محاصرة منذ عقود .. وستفك حصارها

وزير الصحة يعلن اليوم الاثنين عن شفاء 6 حالات مقابل 8 اصابات بالكورونا لسائقي شاحنات ليرتفع العدد الكلي بالاردن الى 425
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