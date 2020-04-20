الامن: ضبط ٢٨٣ مركبة و ٧٥٥ شخصا خرقوا اوامر الحظر

اكد الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام ان كافة كوادر مديرية الامن العام تعمل على مدار الساعة لضبط كافة المخالفات المرتبطة بخرق الاوامر الصادرة وفق قانون الدفاع ولا تهاون او تمييز في تطبيقها .

وقال انه قد جرى خلال ال ٢٤ ساعة الماضية ضبط ٢٨٣ مركبة خالفت اوامر الحظر والتنقل ، وسيتم نقلها الى ساحات الحجز المخصصة في منطقتي سواقة والموقر ، وسيتحمل مالك المركبة كافة الاعباء المالية المترتبة على ذلك عند استلام مركبته بعد حجزها لمدة شهر .

واضاف انه وخلال ال ٢٤ ساعة الماضية جرى ايضا ضبط ٧٥٥ شخصاً بظروف تخالف اوامر الحظر والسماح للخروج للتزود بالمؤن فقط .