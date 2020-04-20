الازمة الاسرائيلية تتعمق.. فُض اجتماع نتنياهو وغانتس دون التوصل الى اتفاق حول تشكيل الحكومة

التفاهمات بين نتنياهو وغانتس تصل إلى طريق مسدود بعد مغادرة غانتس غرفة الاجتماع وعدم التوصل لاي اتفاق بينهما

انتهى اجتماع رئيس الحكومة الانتقالية في اسرائيل بنيامين نتنياهو، مع رئيس حزب “أزرق أبيض” ورئيس الكنيست بيني غانتس اليوم الاثنين، بدون اتفاق، وغادر غانتس الاجتماع بعد أقل من ساعتين من بدئه بعد عدم التوصل لأي تقدم اثناء الجلسة.

وكان نتنياهو وغانتس قد اجتمعا صباح اليوم في في مقر اقامة رئيس الوزراء في إطار المفاوضات الائتلافية لتشكيل حكومة وحدة وطنية.

وأفادت الإذاعة الإسرائيلية العامة “كان” نقلا عن مصدر في حزب “الليكود” قوله إن الخلاف يتعلق بلجنة تعيين القضاة. فيما قالت القناة 12 للتلفزيون الإسرائيلي إن سبب الخلاف متعلق بلجنة تعيين القضاة، ولا سيما فيما يتعلق بهوية عضو الكنيست الثاني الذي سيجلس في اللجنة.

في الوقت نفسه، قال مسؤولون في الكنيست إنه يجري النظر في إمكانية تشريع قانون تحدث عنه سابقا حزب “أزرق ألبيض” لمنع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وأي عضو في الكنيست مثقل بلوائح اتهام، من امكانية الترشح لانتخابات الكنيست.

وفي ذات السياق، أعلن عضو الكنيست، موشيه يعلون، الحليف السابق لغانتس عبر صفحته في تويتر، أن حزبه لن يدعم أي اقتراح قانون سيقدمه غانتس من أجل تشكيل ضغط وكسب نقاط في المفاوضات مع نتنياهو.