“منصة العودة للأردن الالكترونية” تتلقى 10الآف طلب في اليوم الأول

صرح الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، السفير ضيف الله الفايز، إن عدد المتقدمين للمنصة الإلكترونية للعودة إلى الأردن بلغ حتى يوم أمس السبت، اليوم الأول للتقديم، قد بلغ 10 الاف طلب.

وقال الفايز لوكالة الأنباء الأردنية(بترا) اليوم الأحد، إنه ليس جميع المتقدمين من الطلبة، مشيرا الى ان بعضهم قد لا تنطبق عليهم شروط العودة.

واضاف إنه سيبدأ فرز الطلبات عند انتهاء مدة التقديم المحددة من الحكومة وهي يوم الثلاثاء المقبل.

وكانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين نشرت الارشادات والتعليمات الخاصة بعودة الطلبة الاردنيين في الخارج بشكل مبسط وواضح عبر موقعها وحسابها على تويتر بحيث يمكن لأي طالب في الخارج التعرف على جميع التفاصيل من خلال هذه الارشادات .

كما نشرت السفارات والبعثات الأردنية في الخارج الارشادات، اضافة إلى المنصة الإلكترونية الخاصة للتسجيل للعودة safelyhome.gov.jo، حيث زارها عشرات الآلاف من الطلبة والزائرين، وفقا للخارجية.

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