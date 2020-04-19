العضايلة: صرف الرواتب خلال يومين ومستحقات الصحف الورقية قريباً، فالدولة قادرة على الإيفاء بالتزاماتها

أكد وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة، أن الدولة قادرة على الإيفاء بكل التزاماتها سواء المحلية من رواتب وتقديم الخدمات للمواطنين أو الالتزامات الدولية.

وأشار العضايلة خلال حديثه لـ “راديو هلا”، أن ما كتب هو اجتهاد شخصي لم يرتكز إلى معلومات، مؤكدا أن ما ورد حول موضوع الرواتب ليس صحيحا أبدا.

وشدد العضايلة على أن وزارة المالية تستطيع أن تبدأ بتسليم الرواتب خلال اليومين القادمين، قائلا: “الرواتب ستسلم في موعدها لجميع العاملين في القطاع العام وفوق ذلك الحكومة ستساعد بجزء من رواتب القطاع الخاص في المؤسسات التي تضررت ولم تستطع الإيفاء بالتزاماتها لموظفيها وأيضا برنامج المساعدات لعمال المياومة وأيضا برنامج المساعدات لطرود الخير للأسر المحتاجة والمعوزة”.

وأضاف: “الحكومة ملتزمة أيضا بالبرنامج الذي قدمه الضمان الاجتماعي لتقديم المساعدة للقطاع الخاص ولمئات الالاف من العمال الذين تقطعت أرزاقهم نتيجة الحظر المفروض في المملكة”.

وتابع: “الوضع مطمئن وجلالة الملك وجه يوم أمس المخزون الاستراتيجي من النفط أن يكون قادرا على تلبية احتياجاتنا لأشهر قادمة، ومخزوننا الغذائي والاستراتيجي يبدأ من 10 أشهر ويصل إلى 3 أشهر ولا يوجد أي خوف أو قلق”.

وأشار إلى أن طائرات التزويد وبواخر الشحن زادت عما كانت سابقا، وأن الأمور تسير بشكل إيجابي جدا.

وبين أن القطاع الصناعي بدأ بالانتاج بأكثر من 60% من عمله، مشيرا إلى أنه وخلال الأسابيع القادمة سيصل إلى أكثر من ذلك.

وأضاف: “قطاعات كثيرة ستبدأ بالعمل وستزول هذه الغمة وتعود الحياة إلى طبيعتها السابقة”.

وكشف عن فتح بعض القطاعات خلال الأيام المقبلة، مشيرا إلى أن على المنشأة تقديم دليل صحي لكيفية التعامل مع الموظفين والمراجعين وطريقة العمل، كذلك يجب إيجاز هذا الدليل الصحي من لجنة الأوبئة وهنا يكمن التأخير.

وتابع: “سيعلن وزير الصناعة والتجارة خلال اليومين المقبلين عن هذه القطاعات”.

وفي تصريحات لإذاعة حسنى، اليوم الأحد، اكد العضايلة أن احتياطات البنك المركزي تبلغ 14.2 مليار دينار، وإن الحكومة ستصرف مستحقات الصحف الورقية البالغة نصف مليون دينار خلال أيّام، داعيا إلى جمع فواتير الصحف من جميع المؤسسات وإرسالها إلى وزارة المالية بناء على طلب وزير المالية الذي أكد دفع هذه الفواتير حال وصولها للوزارة.

ولفت العضايلة إلى أن الحكومة لن تتخلى عن العاملين في الصحف، لكن الأمر يحتاج إلى الصبر للوصول إلى آلية، موضحا أن جزءا من العاملين سيستفيدون من برنامج الدعم الخاص بالضمان الاجتماعي، كما أن هناك مساعٍ مع محافظ البنك المركزي بشأن تمويل الصحف.

وأكد العضايلة أن رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز ووزير المالية، مهتمان بعدم التخلي عن الصحف، مشيرا إلى أن الحكومة تعالج مشاكل كل قطاع تدريجيا إلى أن تعود الأوضاع كما كانت عليه سابقا.