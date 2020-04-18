وزير الصحة يعلن اليوم السبت عن شفاء 4 حالات مقابل 6 اصابات بالكورونا ليرتفع العدد الكلي في الاردن الى 413
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جرينتش+2 10:14
وزير الصحة يعلن اليوم السبت عن شفاء 4 حالات مقابل 6 اصابات بالكورونا ليرتفع العدد الكلي في الاردن الى 413

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