وزير الصحة يعلن اليوم السبت عن شفاء 4 حالات مقابل 6 اصابات بالكورونا ليرتفع العدد الكلي في الاردن الى 413

صرح وزير الصحة، الدكتور سعد جابر، إن المملكة سجلت اليوم السبت 6 إصابات ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 413 حالة، فيما تشافى 4 مرضى وبذلك يرتفع إجمالي المتعافين غلى 269 حالة.

واضاف جابر، في الإيجاز الصحفي اليومي من المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، أن 4 من الإصابات المسجلة لهذا اليوم قد اكتشفت بعد إجراء فحوصات لسائقي الشاحنات، حيث تمّ نقلهم إلى مستشفى الأمير حمزة، موضحاً “أحدهم مصري الجنسية والآخر باكستاني”، ومبيناً أن الإصابتين الأخريين هما لحالتين، تم اكتشاف الاولى آثناء الفحص العشوائي ويتمّ البحث عن سبب الإصابة والمخالطين لها، والحالة الثانية لطفلة خالطت أبيها وأمها المصابين وتبلغ من العمر سنتين ونصف ووضعها الصحي جيد جداً .

وبيّن جابر أن عدد الفحوصات لهذا اليوم قد بلغت 1136 عينة، موضّحا أن عدد من بقي في المستشفيات لتلقي العلام 137 مريضاً موزعين على المستشفيات.

وقال وزير الصّحة: “يوم غدٍ ستنتهي فترة الحظر الشامل والتي فرضت في الـ48 ساعة الماضية، كما ستعود الأسواق مفتوحةً للجميع، لذا أرجو الالتزام وعدم التدافع ،كي نظهر الصورة الحقيقية للأردنيين كما يراها العالم، وتكون عنواناً للمرحلة القادمة خاصة بعد فتح بعض الأنشطة الإقتصادية رويداً رويدا.”