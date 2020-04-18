ارتفاع ملموس على درجات الحرارة اليوم السبت وغدا وبعده

يطرأ نهار اليوم السبت، ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح الأجواء دافئة بوجه عام مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة، وباردة نسبيا ليلا، والرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط على فترات إلى خفيفة متغيرة الاتجاه.

وترتفع درجات الحرارة قليلا غدا الاحد مع بقاء الأجواء دافئة بوجه عام، وتظهر كميات من الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، والرياح شرقية معتدلة السرعة.

وتوالي درجات الحرارة ارتفاعها الاثنين لتسجل أعلى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي 5 إلى 6 درجات، وتكون الأجواء دافئة في أغلب مناطق المملكة، وحارة نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، والرياح شرقية معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 25 – 14 درجة مئوية، وفي المرتفعات الشمالية 20 – 11، وفي مرتفعات الشراة 21 – 10، وفي مناطق البادية 28 – 15، في مناطق السهول 25 – 14، وفي الأغوار الشمالية 30 – 16، والأغوار الجنوبية 32 – 19، والبحر الميت 31 – 17، وخليج العقبة 32 – 19 درجة.