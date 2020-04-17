جابر يعلن اليوم الجمعة عن شفاء 6 حالات مقابل 5 اصابات بالكورونا ليرتفع العدد الكلي في الاردن الى 407

عمان 17 نيسان (بترا)- أعلن وزير الصحة الدكتور سعد جابر تسجيل 5 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في المملكة، اليوم الجمعة، ليرتفع العدد الكلي للإصابات إلى 407.

كما أعلن تسجيل 15 حالة شفاء خلال اليومين الماضيين توزعت على النحو الآتي: 6 حالات اليوم، و9 حالات يوم أمس الخميس، ليرتفع عدد المتعافين إلى 259.

وبين الدكتور جابر خلال إيجاز صحفي في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، أن الإصابات الجديدة تعود لحالتين مخالطين لأمهم المصابة، وحالة مخالطة لزوجها المصاب، وحالة لأحد سائقي الشاحنات.

وأوضح أن وزارة الصحة تتابع حالات سائقي الشاحنات أولاً بأول، موجهاً الدعوة لهم لإجراء فحص كورونا وخصوصاً الذين دخلوا إلى المملكة بعد تاريخ 1 /4 /2020، بغية حصر أعدادهم.

وأشار وزير الصحة إلى أن خلية أزمة كورونا قررت تأجيل فتح عيادات الأسنان والطب العام التي كانت مقررة يوم الأحد المقبل، بسبب ظهور تقارير عديدة تفيد بأن فتح هذه العيادات دون تنظيم مسبق قد يؤدي إلى انتشار الفيروس بشكل أكبر، مبيناً أن هناك موعداً جديداً لفتحها سيعلن لاحقا وبالتزامن مع عودة القطاعات الاقتصادية للعمل.

ولفت إلى زيارة الوزارة إلى بعض محافظات الجنوب والالتزام العالي من قبل أبناء هذه المحافظات بالحظر الشامل والبقاء في المنازل، مبيناً أن هذا ما يفسر عدد الإصابات الضئيلة جداً في هذه المناطق.

وأكد وزير الصحة أن التزام محافظات الجنوب يعد مشجعاً للجميع للتقيد بشروط ومعايير الصحة العامة، داعياً المواطنين في المرحلة المقبلة إلى الالتزام بالتباعد الاجتماعي وغسل اليدين، ولبس الكمامات وغيرها.

وبعد إعلان إرتفاع حالات الاصاب والشفاء، يكون المجمل كالآتي:

مجموع الحالات : (407)

حالات جديدة: (5)

حالات الوفاة: (7)

المتعافون (265)

قيد العلاج (135)

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