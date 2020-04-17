بروتوكولات حكماء صهيون.. قصة التحالف الشرير بين الصهيونية والماسونية للسيطرة على العالم/ فيديو

في العقد الثاني من القرن الماضي, نشرت لأول مرة وثائق سميت ببروتوكولات حكماء صهيون, بعد أن تمكنت سيدة فرنسية تدعى “يوليانه غلينكا” من الحصول عليها من أحد زعماء الماسونية الحرة، وقد حاول الصهاينة الاستماته بنفيها بكل نفوذهم لمنع نشرها, تم بعد نشرها سحب الكتب بشرائها مرة أخرى وأخرى..

بعد استعراض نصوصها نجد أن معظم ما ورد فيها قد تحقق ، مع الأخذ بعين الاعتبار التطور الحاصل في التقنية والتكنولوجيا فما ورد فيها عن السيطرة على الاعلام من خلال السيطرة على الصحف في ذلك الوقت تطور للتحكم بالسينما فيما بعد والتلفزة ووسائط التواصل الإجتماعي المتعددة.

في وقت متزامن مع نشر البرتوكولات عقد “حكماء صهيون” أو الأصح تسميتهم بعصبة الأشرار وجميعهم من الصهاينة اليهود, من عائلات روتشيلد, روكفيلر ومورغان أهم اجتماعاتهم في جزيرة نائية للسيطرة على العالم, ولا شك ان شهادة كاثرين أوستن فيتس، وهي مستشارة لبوش الأب وحقوقية أمريكية ومستشارة لوزارة العدل الأمريكية تستحق أن نستمع اليها مرات خلال هذا الفيديو المترجم للعربية.

لن نستعرض كل ما ورد ببروتوكولات خكماء صهيون بل سنذكر غيضا من فيض ما ورد فيها :

**البروتوكول الأول: “الهيمنة على العالم من خلال العنف”

خير النتائج في حكم العالم هو ما ينتزع بالعنف والإرهاب، لا بالمناقشات الأكاديمية، فالحق يكمن في القوة

الحرية السياسية ليست حقيقة، بل فكرة، ويجب اتخاذها طعمًا لجذب العامة

إن السياسة لا تتفق مع الأخلاق في شيء، لهذا فلا بد لطالب الحكم من الالتجاء إلى المكر والرياء

يجب إنهاك الدول بالهزات الداخلية والحروب الأهلية والخارجيّة، حتّى تخرب نهائيًا، وبذلك تقع في قبضتنا حينما تُضطرّ إلى الاستدانة منّا، فنحن نسيطر على اقتصاد العالم ونمسك المال كلّه في أيدينا.

**البروتوكول الثاني:

إنّ الحروب سباق اقتصادي، يقع فيه الجانبان تحت رحمة وكلائنا، بسبب حاجتهما لمساعداتنا الماليّة

سنختار من بين العامة رؤساء إداريين ممن لهم ميول العبيد.

إن الطبقات المتعلمة ستأخذ جزافًا في مزاولة المعرفة التي حصلتها من العلم الذي قدمه إليها وكلاؤنا..

إن الصحافة هي القوة العظيمة التي بها نوجّه الناس.. ومن خلال الصحافة أحرزنا نفوذًا، وبقينا نحن وراء الستار.

**البروتوكول الخامس:

بعد أن تكون المجتمعات قد تفشت فيها الرشوة والفساد في كل أنحائها: حيث الغنى بالخبث والتدليس، وحيث الخلافات متحكمة على الدوام، والفضائل في حاجة إلى أن تعززها العقوبات والقوانين الصارمة، لا المبادئ المطاعة عن رغبة، وحيث المشاعر الوطنية والدينية مطموسة في العقائد العلمانية.. حينئذٍ سننظم حكومة مركزية قوية، وسنضبط حياة رعايانا السياسية بقوانين جديدة تكبح كل حرية.

لقد بذرنا الخلاف بين كل واحد وغيره بنشر التعصبات الدينية والقبلية خلال عشرين قرنًا.. وبهذا لن تجد أيّ حكومة منفردة سندًا لها من جاراتها حين تدعوها إلى مساعدتها ضدنا.

إن الحكومات لا تستطيع أبدًا أن تبرم معاهدة ولو صغيرة دون أن نتدخل فيها سرًا.

**البروتوكول الحادي و العشرون:

يجب اغراق الحكومات في الديون حتى تعلن افلاسها.

ما ورد في بروتوكولات حكماء صهيون أمور خطيرة وقد تحققت في معظمها فعلا. و ما ورد يثبت حقيقة المؤامرة الصهيونية الماسونية على العالم، كما يقول الدكتور الكندي هنري ماكوف: “بروتوكولات حكماء صهيون هي مخطط النظام العالمي الجديد ووهو المنفذ في العالم”.

لم تتعرض وثائق للمحاربة كما تعرضت بروتوكولات حكماء صهيون, لقد اعتبرها الصهاينة مؤامرة على اليهود بينما نعلم أن بعض اليهود من ذوي الضمير يحاربون ما جاء في البروتوكولات ونشير للمفكر نعوم تشومسكي فهو من أصول يهودية لكنه عالم في الانسانيات وطغت على فكره لانسانية لا الجشع البشع, تشومسكي هو من أشد المحاربين للتوحش الرأسمالي المتمثل بالنيوليبرالية, مع ضرورة الاشارة الى أن الفكر التلمودي اليهودي يشيد بكل ما ورد في مضمون البروتوكولات.

يمكن لمن يرغب أن يبحث عن بروتوكولات خكماء صهيون على الشبكة العنكبوتية لمعرفة المزيد عنها.