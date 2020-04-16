لتوقي الكورونا.. الأميرة بسمة بنت الملك سعود تناشد الملك سلمان وولي العهد الافراج عنها وعن ابنتها من سجن الحائر
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جرينتش+2 01:20
لتوقي الكورونا.. الأميرة بسمة بنت الملك سعود تناشد الملك سلمان وولي العهد الافراج عنها وعن ابنتها من سجن الحائر

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