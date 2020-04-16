الملك يوجه الحكومة لإنجاز خطة عودة الطلبة الأردنيين في الخارج، وإنشاء قاعدة بيانات تتضمن تفاصيل المخزون الاستراتيجي في مختلف القطاعات
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حالة من التقلب الجوي تؤثر على المملكة اليوم وغدا الجمعة

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