الرزاز : “الحماية الاجتماعية” تستهدف 400 ألف أسرة.. والحكومة اتخّذت 220 قرارا لكورونا

اعلن رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز انه منذ بداية هذه الأزمة والأردن العظيم بقيادة جلالة الملك وبهمتكم وتعاونكم يضرب أروع الأمثلة في التكافل والتعاضد بين أفراده، بدأنا مبكرين والحمدلله لغاية اليوم اتخذنا 220 قراراً تتعلق بفيروس كورونا

وقال: كنا من أوائل الدول التي بدأت باجراءات مباشرة، وكان لدينا نموذجان: الأول هو التعامل مع القطيع ويصاب إثره 70 بالمئة ويدخل للمستشفى حوالي 10 بالمئة و5 بالمئة و2 بالمئة وحالات الوفاة، ودول قبلت بهذه المعادلة التي لم يقبلها الأردن ولن يقبل بها

واضاف: أرقامنا جيدة، عدد من تماثلوا إلى الشفاء أكبر من عدد من مرضوا، ويجب أنّ نبقى حذرين ونعد لأسوأ الاحتمالات

الرزاز: اليوم ندخل مرحلة جديدة تستمر بها كل اجراءات الوقاية، وعلينا أنّ ننتقل لمرحلة عنوانها التأقلم والتكيف، والمؤشرات تشير إلى أنّ وباء كورونا لن يذهب ولن ينتهي بأيام وأسابيع وربما ليس بأشهر، ووضع الناس صعب

الرزاز: الوضع المعيشي يتأثر لأسر أردنية عديدة، والقطاع الخاص يتأثر مع الوقت، بعض المناسبات تتحمل، وأخرى تواجه صعوبات حقيقية، ونحيي كل مؤسسات القطاع الخاص والشركات التي لم تترك عمالها ودفعت رواتبهم عن شهر أذار، وكل منشآة ستواجه صعوبات في حال استمرار الوضع

الرزاز: علينا التأقلم والتكيف لأن كورونا قد لا ينتهي خلال أشهر وربما أكثر

الرزاز: حماية من تضرر رزقهم أولويتنا الأولى، وإعادة عجلة الإنتاج تدريجياً أولوية أيضاً، والانتقال من منطقة إلى أخرى في تخفيف الاجراءات وسنبدأ بالعقبة الأسبوع المقبل

الرزاز: سنعلن خلال الأيام الماضية تسمح لقطاعات ومهن بالعودة للعمل وبنسب متفاوتة من عمالها

الرزاز: التكافل، عنوان رئيسي نراه بالقطاع الخاص بين صاحب العمل والعامل، ونراه بالقطاعات كافة كالبنوك المقرض والمقترض والمستأجر والمالك، وواجبنا التكافل مع بعضنا ونتحمل بعضنا

الرزاز: التعاضد هو منهجنا بهذه المرحلة

الرزاز: قرار بتبرع رئيس الوزراء والوزراء والرتب العليا لهمة وطن وهو صندوق أساسي بالتكافل والتبرع، وضبط الإنفاق والحد من أوجه الإنفاق هدراً

الرزاز: دور مهم للضمان الاجتماعي بحماية الناس من المخاطر، علينا أن نكون خذرين باستخدام اموال الضمان وأن تضطلع المؤسسة بتأمين الأكثر عرضة للفقر والبطالة بهذه المرحلة

الرزاز يدعو الأردنيين إلى “التأقلم” مع “كورونا”، والعضايلة يعلن عن تبرع الملك لحساب صندوق الصحة ودعم برنامج عمال المياومة

الرزاز: منظومة الحماية الاجتماعية ببرامجها المختلفة لمساعدة من تحت خط الفقر أو اقترب منه، أو تعرض لوضع مالي صعب لها دور كبير

الرزاز: ونحن نخوض في مرحلة التأقلم علينا أن نبدأ بالعمل على مرحلة ستأتي قريباً وهي مرحلة التعافي وهي تتطلب جهداً كبيراً لمرحلة مقبلة من أهم عناوينها الاعتماد على الذات لذا بدأنا بإعادة تشكيل الفرق

الرزاز: تمّ تشكيل المجلس الاستشاري بالشراكة بين القطاعين العام والخاص لإعداد خطة للتعافي ، وشكلنا فرق فنية متخصصة في قطاعات يمتلك الأردن قدرة تفاضلية هائلة إن أحسنا الاستفادة من هذه الفرص كتكنولوجيا المعلومات والتصنيع الغذائي والدوائي والأجهزة الطبية

الرزاز: لجان متخصصة لوضع خطة عمل للاعتماد على الذات لتصنيع الأدوية والغذاء بشكل كبير، ويصبح الأردن سباقاً بهذه القطاعات على مستوى العالم

الرزاز: الشريك الأساسي بتزويد منشآتنا بالسيولة هي سياسات البنك المركزي وقطاع البنوك والقطاع المصرفي والبرامج الموجودة التي بدأت تدخل حيز التنفيذ بعضها يتعلق بالشركات الكبيرة وتتراوح قيمة القروض بها من 2 إلى 3 مليون والأولوية لتمويل النفقات الجارية

الرزاز: الضائقة تمويل النفقات الجارية عالمياً، والبنك المركزي أسس صندوق قيمته 500 مليون لدعم الشركات الصغرى والمتوسطة وبنسب فائدة لا تتجاوز 2 بالمئة

الرزاز: الحكومة قررت أي قرض باتجاه دفع الرواتب للعاملين في هذه المنشآت ستتحمل الحكومة الكلفة للفوائد وفترة سماح سنة لتمكن صاحب العمل من الاستمرار بهذه المرحلة الصعبة

الرزاز: هناك مؤسسات كبرى ومهمة مرتبطة باقتصاد الأردن وستحتاج إلى دعم وهناك صندوق استثماري سينشئ وستشارك به الحكومة والقطاع الخاص وهدفه مد المنشآت التي تعاني من صعوبات بفرص للنمو وذلك لحماية المنشآت الأساسية الوطنية

الرزاز: هذه الصناديق ستحتاج إلى مليارات الدنانير والأولوية لحماية الاقتصاد والعودة للاعتماد على الذات وتقوية الجبهة الداخلية

الرزاز يعرض برنامجاً حكومياً لحماية المنشآت والأعمال الحرة وعمال المياومة، ويتضمن منشآت مصرح لها بالعمل وأخرى غير مصرح لها وأخرى متوقفة ، ويقول “الخدمات كافة نحن بحاجة ان نبدأ بفتحها”

الرزاز: نسير بخطوات تجاه أصحاب الاشتراكات القصيرة بالضمان الاجتماعي ومن يشترك، ونعمل على برامج لحماية المواطن الأردني العامل أينما كان، بالإضافة إلى برامج حماية للأسر الأردنية في هذه الظروف الاستثنائية الصعبة

الرزاز: المنشآت والقطاعات المصرح لها بالعمل لن تحتاج لبرامج حماية اجتماعية

الرزاز يعلن عن برنامج “ضمان 1″ للمنشآت التي يتجاوز اشتراكها بالعمل 12 شهراً و”ضمان 2” للأقل من سنة

الرزاز: البرامج مجتمعة ستصل إلى 400 ألف أسرة أردنية بحاجة للمساعدة

الرزاز: منشآت سيتحسن وضعها بعد السماح لها بالعمل

الرزاز: المنشآت المتوقفة عن العمل تستفيد بـ 150 ديناراً شهرياً للعاملين وتنطبق عيها تعليمات عمال المياومة والعاملين لحسابهم الخاص وهي أكثر فئة تتأثر سلباً

الرزاز: في الأيام والساعات المقبلة سنعلن عن المحال والشركات التي ستفتح تدريجياً

الرزاز: سنعيد طلبتنا من الخارج وضمن منظومة متكاملة تراعي وضعهم الصحي وحمايتهم، وسيأتوا بتدرج ويدخلوا بالحجر الصحي لحمايتهم وحماية أسرهم والمجتمع

الرزاز: نشهد حالة تماسك وقيم تكافل وتضامن “وكل مر سيمر بإذن الله”