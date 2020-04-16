الجمارك تحبط محاولة تهريب 1600 سيجارة إلكترونية

قال مصدر مسؤول في دائرة الجمارك، إن العاملين في مديرية مكافحة التهريب تمكنوا من إحباط تهريب 1600 سيجارة إلكترونية في العاصمة عمان.

وأشار مدير مكافحة التهريب عقيد جمارك رائد الشياب، أنه على الفور تم تنظيم محضر ضبط أصولي بالمهربات والتحفظ على البضاعة وتحويل المهرب إلى المدعي العام لإجراء اللازم حسب المقتضى القانوني.

من جانبه، أشاد مدير عام الجمارك بالجهود التي تبذل من قبل كوادر مكافحة التهريب لمكافحة الأنشطة غير المشروعة والتي تشكل خطراً كبيراً على صحة المواطنين وتؤدي إلى أضرار جسيمة بالاقتصاد الوطني.

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