الأمن العام يوضح تفاصيل العطوة العشائرية في الرمثا

أوضح الناطق الإعلامي لمديرية الأمن العام تفاصيل مقاطع الفيديو والصور التي جرى تداولها مساء امس الأربعاء، لعطوة عشائرية ضمت عدداً كبيراً من المواطنين في لواء الرمثا.

وقال في بيان صحفي، إن العطوة قد جرت قبل وقت الحظر حول إحدى جرائم القتل وضمت عدداً محدوداً من الأشخاص وبإشراف أمني، وروعي خلالها إجراءات السلامة العامة وانتهت وغادر الحضور.

وأضاف، أن مديرية شرطة لواء الرمثا علمت بعد ساعات الحظر أن أحد النواب قام بجمع عدد كبير من المواطنين لشرح تفاصيل ما تم الاتفاق عليه بالعطوة السابقة، وجرى التحرك للمكان فور العلم بذلك وتم تفريق التجمع.

وأكد، أنه ستتم متابعة كل من قام بمخالفة أوامر الحظر كائناً من كان، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه لتهديده سلامة وصحة المواطنين ولمخالفته أوامر الحظر ومنع التجمعات.

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