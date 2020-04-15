لانه يعشق الدهون.. بيانات من إيطاليا وأمريكا وبريطانيا تثبت متانة العلاقة بين السمنة وإصابات كورونا المميتة
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جرينتش+2 10:31
يوم جميل.. امتداد مرتفع جوي اليوم وغدا وأجواء دافئة بوجه عام

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