الملك يوجه الحكومة لإنجاز خطة عودة الطلبة الأردنيين في الخارج، وإنشاء قاعدة بيانات تتضمن تفاصيل المخزون الاستراتيجي في مختلف القطاعات
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جابر يعلن اليوم الاربعاء عن شفاء 15 حالة مقابل 4 اصابات جديدة بالكورونا ليرتفع العدد الكلي بالاردن الى 401

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